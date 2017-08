Segundo cabeça de chave, Fognini vence e encara Bellucci nas quartas na Áustria

Horas depois de garantir classificação nas quartas de final do Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro, o brasileiro Thomaz Bellucci conheceu nesta quarta-feira seu próximo adversário na competição. Será o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de chave, que eliminou o sérvio Miljan Zekic por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Número 25 do mundo, Fognini precisou de 1h20min para confirmar o favoritismo contra o sérvio, apenas 316.º do ranking e que saiu do qualifying da competição. A partida entre o italiano e o brasileiro está marcada para esta quinta.

Se Fognini é o favorito para o duelo, Bellucci chega embalado após duas vitórias que encerraram uma longa má fase. Antes de Kitzbühel, o brasileiro vinha de seis derrotas consecutivas, mas no torneio austríaco, passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov na estreia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, e pelo alemão Jan-Lennard Struff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).