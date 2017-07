Americana fala em ‘legado’ ao sediar Regionais pelo 2º ano

Além disso, de acordo com o secretário, o comércio e outras áreas de Americana acabam se beneficiando da presença dos quase oito mil atletas de 46 delegações que estarão espalhados em mais de 30 escolas estaduais durante as disputas.

Segundo ele, o governo estadual liberou uma verba de mais R$ 400 mil para a manutenção da estrutura esportiva da cidade, com uma contrapartida do município de R$ 3 mil, o que proporciona melhorias para ginásios, quadras e diversos outros setores, sendo que após o final da competição a população poderá usufruir de tais locais já reformados. Foto: Guilherme Magnin / O Liberal

A menos de uma semana do início dos 61º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado, que pelo segundo ano consecutivo serão realizados em Americana e começam no próximo dia 11, o secretário de Esportes da cidade, Osvaldo Klein Neto, o Foca, destacou os benefícios que a competição traz para o município.

“Eu sempre falei que o legado deixado pelos Jogos é muito positivo. A partir do momento que acaba o evento, muita coisa acaba sobrando para a cidade, para as nossas escolinhas. A gente vai usar quase que todos os ginásios esportivos da cidade e mais dez campos de futebol, então vai movimentar bastante não só a estrutura pública, mas também a parte do comércio da cidade. Se usa muito os restaurantes, os hotéis da cidade, pois apesar de a maioria das escolas receberem as cidades, tem muita gente que fica em hotel, no próprio xadrez e na dama cada delegação prefere ficar em hotel porque tem uma maior concentração”, destacou o secretário.

Ainda na tarde de ontem, foca informou em que já nesta semana as quadras de tênis do Centro Cívico receberão nova pintura, por meio de uma parceria com a Dado Tintas – a empresa doou o material necessário para o trabalho, que será executado por funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana.

ABERTURA

O evento de abertura dos Regionais será realizado no dia 11, terça-feira, às 19 horas, no próprio Centro Cívico, e contará com uma performance da equipe de ginástica rítmica de Americana e apresentação da Orquestra Municipal. Além disso, soldados do Tiro de Guerra de Americana participarão exibindo as bandeiras com os nomes das cidades participantes, enquanto a tocha olímpica dos Regionais será carregada pelo nadador Murilo Sartori.