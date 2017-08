Scomparim volta a ser campeão de prova contra-relógio

Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o americanense Rony Scomparim subiu ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro de Estrada Masters. O ciclista, que faz parte da equipe da Seme (Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste), foi o campeão de contra-relógio da categoria 45/49 anos, em etapa única da competição, realizada na última sexta-feira e sábado em João Pessoa (PB).

A prova teve um trajeto de 26 quilômetros e ocorreu debaixo de chuva. Ele chegou em primeiro com tempo de 33m31s. “A emoção de ser campeão brasileiro é única. É difícil descrever todas as sensações que você sente. Foi uma prova muito intensa, que exigiu muito de cada atleta. Nessa foi ainda mais difícil, porque ocorreu debaixo de chuva. Tudo isso fez com que a dificuldade fosse ainda maior, mas me preparei muito para isso e estava muito confiante”, afirma.

“Quando vi o tempo que fiz, tive certeza que tinha ficado campeão. Não errei uma marcha, um pedal, uma curva. Fiz a melhor prova dos meus últimos quatro anos”, acrescenta Scomparim, que iniciou sua carreira há poucos anos. “Entrei para o ciclismo em 2014 e, devido à minha dedicação, tenho os mais cobiçados títulos nacionais. Títulos esses que muitos ciclistas buscam há mais de dez anos”, conta, orgulhoso.