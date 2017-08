Scheidt vai mal na 49er e não tem mais chances de medalha no Campeonato Europeu

Os brasileiros Robert Scheidt e Gabriel Borges tiveram um fraco desempenho nesta terça-feira na disputa da classe 49er Campeonato Europeu, disputado no Kieler Yacht-Club, em Kiel, na Alemanha, e não têm mais chances de disputar a flotilha ouro.

Bicampeão olímpico, Robert Scheidt e seu parceiro terminaram apenas em 23.º e em 18.º nas duas regatas desta terça-feira, concluindo a sua participação na fase de classificação com 114 pontos perdidos, na 42.ª colocação. Apenas os 20 primeiros avançavam à flotilha ouro, quando serão disputadas as medalhas do Europeu.

Decepcionado com o resultado, Robert Scheidt reconheceu que não teve um bom desempenho nesta terça-feira. “Infelizmente não velejamos bem. Disputamos duas regatas com vento fraco e conseguimos imprimir boa velocidade. Porém, na primeira regata, tivemos o azar de colidir com outro barco a poucos segundos da largada. Ficamos muito atrás e, como a prova era curta, não tivemos tempo para recuperação”, explicou.