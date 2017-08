Scheidt e Borges vencem regata na 49er e sobem na classificação do Europeu

Robert Scheidt e Gabriel Borges venceram uma das três regatas disputadas nesta quinta-feira no Campeonato Europeu da classe 49er, em Kiel, na Alemanha. Já sem chances de medalha, eles levaram a melhor na primeira prova do dia e subiram cinco posições na classificação, saltando de 37.º para 32.º, com 105 pontos perdidos.

Scheidt e Borges fizeram bonito na primeira regata da quinta e cruzaram a linha de chegada na frente pela segunda vez na competição, mas não mantiveram o embalo e conseguiram um 16.º e um 11.º lugares na sequência. Com isso, a subida na tabela foi limitada.

“Conseguimos nossa melhor velejada, em um nível mais alto que nos dias anteriores. E dava para ter ido melhor. Depois da vitória na primeira regata, cometemos alguns errinhos, mas no geral foi bom. Enfrentamos muita chuva e vento médio e para amanhã (sexta-feira), a previsão é para aumento do vento. Vamos lutar para terminar nossa participação com uma apresentação ainda mais positiva”, considerou Robert Scheidt.