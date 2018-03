Russo Volkov nocauteia Fabrício Werdum na luta principal do UFC Londres

Na luta principal do UFC Londres, encerrado na noite deste sábado, Alexander Volkov acabou levando a melhor sobre Fabrício Werdum. O russo nocauteou o brasileiro no quarto round do combate, no qual triunfou após exibir superioridade na disputa em pé entre os dois.

Com o resultado obtido na capital inglesa contra o ex-campeão peso-pesado (até 120kg), Volkov passou a contabilizar 30 triunfos em seu cartel, que também tem seis derrotas. Já Werdum, que vinha de duas vitórias seguidas, agora se viu mais distante de poder concorrer ao cinturão dos pesados no UFC. O seu cartel agora aponta 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

“Fabrício é um grande nome do esporte, o que significa que agora eu também sou. Gostaria de lutar pelo cinturão, então talvez eu consiga isso muito em breve. Quero levar o UFC ao meu país pela primeira vez e sou feliz de fazer parte do grande número de atletas russos que estão na organização”, afirmou Volkov, logo após derrotar Werdum na noite deste sábado.

No combate principal do evento, Werdum começou ameaçando dar uma voadora em Volkov, mas recuou em sua estratégia e passou a buscar a luta no solo, obtendo sucesso ao derrubar o russo. Porém, a partir do segundo assalto, o seu adversário conseguiu se defender melhor e se manteve bem mesmo após sofrer um corte na testa provocado por cotoveladas do brasileiro em disputa no chão.

Já no terceiro round, Werdum exibiu cansaço e passou a sofrer com os golpes do russo, sendo que um deles provocou um ferimento abaixo do olho do brasileiro. E Volkov transformou a sua superioridade em vitória a 1min38s do quarto assalto, quando acertou diversos cruzados e uppers no rosto do seu adversário, que caiu no chão e foi declarado perdedor por não reunir mais condições de seguir lutando no octógno.

Em outra luta que fez parte do card principal do UFC Londres neste sábado, o polonês Jan Blachowicz frustrou a torcida local ao derrotar o inglês Jimi Manuwa, superado na contagem dos juízes em decisão unânime. Foi um troco dado pelo lutador da Polônia, que em 2015 havia sido superado pelo britânico em um combate realizado justamente em seu país.

Confira todos os resultados do UFC Londres:

CARD PRINCIPAL

Alexander Volkov venceu Fabrício Werdum por nocaute aos 1min38s do 4º round;

Jan Blachowicz venceu Jimi Manuwa por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27);

Tom Duquesnoy venceu Terrion Ware por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27);

Leon Edwards venceu Peter Sobotta por nocaute técnico aos 4min59s do 3º round;

CARD PRELIMINAR

Charles Byrd venceu John Phillips por finalização aos 3min58s do 1º round;

Danny Roberts venceu Oliver Enkamp por nocaute aos 2min12s do 1º round;

Danny Henry venceu Hakeem Dawodu por finalização aos 39s do 1º round;

Paul Craig venceu Magomed Ankalaev por finalização aos 4min59s do 3º round.

Kajan Johnson venceu Stevie Ray por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28);

Dmitry Sosnovsky venceu Mark Godbeer por finalização aos 4min29s do 2º round