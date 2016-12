+ Esportes

Afastado do automobilismo após anunciar sua aposentadoria, o alemão Nico Rosberg decidiu contar os bastidores da conquista do seu primeiro e único título da Fórmula 1 em um livro. A obra, intitulada “Finally” (Finalmente, em português), dá maior destaque às imagens da sua temporada, da primeira à última etapa, em Abu Dabi.

De acordo com Rosberg, o livro conta com mais de 200 fotos, de Paul Ripke, que acompanhou o piloto ao longo do ano. “Durante os meses finais da minha batalha pelo título, meus altos e baixos foram documentados pelo meu amigo Paul Ripke e imortalizados neste fantástico livro de fotografias”, anunciou Rosberg, nas redes sociais.

“Agora, poderemos reviver estes momentos juntos: o drama da corrida final, nossas emoções após a vitória e, finalmente, o anúncio em Viena de que eu estava pendurando minhas botas como piloto. Nós alcançamos o nosso objetivo. Todos vocês fizeram isso comigo”, afirmou o alemão, dirigindo-se aos fãs.

Rosberg surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar sua inesperada aposentadoria apenas cinco dias após se sagrar campeão da F-1. Ele alegou que queria passar mais tempo com sua esposa e a filha de apenas um ano.