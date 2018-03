Rogério Dutra Silva perde para Chardy na primeira rodada em Miami

O brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado na primeira rodada da chave principal do Masters 1000 de Miami, disputado em quadras duras. Após “furar” o qualifying do evento norte-americano, o número 115 do mundo perdeu nesta quarta-feira para o francês Jeremy Chardy, o 90º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 27 minutos.

Dutra Silva poderia ter tido sorte melhor no duelo, mas sofreu com os dez aces do francês. Além disso, só aproveitou um de sete break points, ainda que tenha conseguido se safar em cinco das sete vezes em que teve o seu saque ameaçado.

No primeiro set, Rogerinho não aproveitou nenhum dos três break points que teve, todos no game inicial. Além disso, perdeu o saque no sexto game, o que acabou sendo determinante para a sua derrota por 6/3.

Rogerinho começou melhor o segundo set e, com uma quebra de saque, abriu 3/1. Mas perdeu o serviço na sequencia, permitindo que Chardy levasse a parcial para o tie-break, quando assegurou o seu triunfo. Agora, então, ele duelará com o também francês Richard Gasquet.

OUTROS JOGOS – O holandês Robin Haase (44º) venceu o japonês Yuich Sugita por 6/4, 3/6 e 6/1 e será o adversário de estreia do argentino Juan Martin del Potro na estreia no Masters 1000 de Miami. O alemão Maximilian Marterer aplicou nesta quarta um duplo 6/4 no húngaro Marton Fucsovics e terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov na segunda rodada.

O francês Pierre-Hugues Herbert (84º) fez 7/6 e 6/4 no norte-americano Taylor Fritz e agora medirá forças com o croata Marin Cilic. O primeiro rival do belga David Goffin vai ser o português João Sousa (80º), que aplicou duplo 7/6 no norte-americano Ryan Harrison.

Os australianos John Millman e Matthew Ebden, o sueco Mikayl Imer, o norte-americano Michael Mmoh e o checo Jiri Vesely também triunfaram nesta quarta-feira pela primeira rodada pela rodada de abertura do Masters 1000 de Miami.