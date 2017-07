Rogério Dutra Silva estreia com vitória na chave de duplas em Hamburgo

Na chave de simples, o brasileiro fará a sua estreia nesta terça-feira contra o britânico Aljaz Bedene. Eles já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, com duas vitórias do tenista europeu – ambas em torneios da série Challenger.

Número 1 do Brasil em simples, o tenista Rogério Dutra Silva estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Hamburgo, um ATP 500 disputado em quadras de saibro na Alemanha. Nesta segunda-feira, ele e o espanhol Albert Ramos-Viñolas derrotaram a parceria alemã, convidada da organização, formada por Kevin Krawietz e Tim Puetz por 2 sets a 1 – com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 10 a 4 no match tie-break.

Nesta segunda-feira, o Torneio de Hamburgo teve início e o destaque foi o triunfo do francês Gilles Simon, cabeça de chave número 4, sobre o alemão Maximilian Marterer por 2 sets a 1 – com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Quinto pré-classificado, o francês Benoit Paire também ganhou – fez 6/3 e 6/2 no russo Dmitry Tursunov.

Além de Rogério Dutra Silva, outros dois tenistas brasileiros iniciarão as suas campanhas em outro torneio do circuito profissional da ATP. No Torneio de Gstaad, um ATP 250 disputado em quadras de saibro, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro – contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov – estarão em quadra.

LEIA TAMBÉM: ITF aprova mudanças e Davis deverá ter jogos de simples decididos em até 3 sets

Campeão em 2009 e 2012, Thomaz Bellucci encara na primeira rodada o local Henri Laaksonen. No único duelo entre os dois, nas oitavas de final do Challenger de Marburg, em 2014, o suíço ficou com a vitória por 2 sets a 1. O paulista faz a sua oitava participação em Gstaad. Além dos dois títulos, também fez semifinal em 2015 e quartas em 2014.