Rogério Dutra Silva é convidado e se torna 3º brasileiro garantido no Rio Open

Rogério Dutra Silva será mais um tenista brasileiro a participar do Rio Open. Nesta quarta-feira, os organizadores do principal evento da América Latina no circuito mundial do tênis anunciaram que ele foi convidado para participar do ATP 500, agendado para o período entre 20 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

O Rio Open já tinha dois brasileiros garantidos em sua chave principal – Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro – e agora passa a ter um terceiro, Dutra Silva, que ocupa o 100º lugar no ranking da ATP. No início deste ano, ele foi o único tenista do País a conseguir uma vitória na chave principal do Aberto da Austrália – caiu na segunda rodada em Melbourne.

“Queria agradecer ao Diretor do Torneio, o Lui Carvalho, pelo convite do Rio Open. Estou muito entusiasmado, vou dar o meu sangue até a última bola e espero fazer bom uso dessa oportunidade. Acho que é o sonho de todo tenista, poder jogar um ATP 500 em casa,”‘ disse o brasileiro.

O torneio no Rio tem dois tenistas da relação dos dez melhores do mundo entre os inscritos, casos do japonês Kei Nishikori e do austríaco Dominic Thiem. Anteriormente, a organização convidou o sérvio Janko Tipsarevic para compor a chave principal. E o torneio ainda pode chamar mais dois jogadores, sendo que um desses convites fica reservado para uma possível solicitação de um dos tenistas do Top 10 do ranking da ATP.