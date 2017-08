Rogerinho perde 4 match points e leva virada na estreia em Montreal

Ainda não foi desta vez que Rogério Dutra Silva faturou sua primeira vitória num torneio de nível Masters 1000. O número 1 do Brasil e 64º do ranking da ATP foi derrotado na estreia no Masters de Montreal, no Canadá, ao levar uma virada do jovem local Denis Shapovalov pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

Rogerinho chegou a ter quatro match points no segundo set, mas desperdiçou suas oportunidades e viu o rival levar o set no tie-break. Na terceira parcial, o rival de apenas 18 anos foi melhor e sacramentou a virada, após 2h25min de confronto no piso rápido de Montreal.

Com o resultado, o brasileiro de 33 anos manteve o jejum de vitórias em Masters 1000, embora já tenha triunfos em Grand Slams. Rogerinho vive a melhor fase de sua carreira, com regularidade nas competições e boas posições no ranking – sua melhor posição, 63º, foi obtida há duas semanas.