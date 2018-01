Rogerinho ganha o 1º convite para a chave principal do Rio Open

A organização do Rio Open anunciou nesta quarta-feira o primeiro convite para a chave principal do torneio que será disputado entre 19 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. E Rogério Dutra Silva é o primeiro brasileiro garantido na chave de simples, após a divulgação da lista inicial sem qualquer representante do País.

Atual 98º do mundo, Rogerinho é o atual número 1 do País. No entanto, não tinha ranking suficiente para entrar direto na chave. Assim, ficou à espera do convite, da mesma forma que Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro. Com a definição de Rogerinho, os outros dois brasileiros brigam por apenas um convite ainda à disposição da organização.

LEIA TAMBÉM: Um ano após ser esfaqueada, Kvitova diz ainda não ter todos os movimentos da mão

“O Rogerinho é o nosso guerreiro. Ele é uma inspiração e um exemplo a ser seguido por todos que gostariam de ser tenista profissional. Chegou ao seu melhor ranking no ano passado depois de voltar de lesão, é o número um do país e merece muito essa vaga”, afirmou o diretor do Rio Open, Luiz Carvalho, ao justificar a decisão.