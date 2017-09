Rock in Rio pagará reformas em duas arenas do Parque Olímpico

A organização do Rock in Rio vai pagar R$ 880 mil pelo uso das instalações do Parque Olímpico da Barra. Na zona oeste do Rio, durante o evento que acontecerá a partir da semana que vem e durará 10 dias. O valor corresponde às áreas administradas pela Aglo (Autoridade de Governança do Legado Olímpico) – o festival de música também ocupará outros espaços do local, mas que pertencem à iniciativa privada.

Pelo acordo assinado entre os organizadores do evento e a Aglo, com o valor do aluguel a Arena Carioca 2 será reformada e transformada em um centro de treinamento de alto rendimento e também será construída uma quadra poliesportiva de areia dentro das dependências do Parque Olímpico.

O Rock in Rio vai ocupar 9.000 metros quadrados da área externa do Centro Olímpico de Tênis para acesso do público durante o festival, além das Arenas Carioca 1 e 2 para a realização do evento Game XP. O aluguel não será pago diretamente para a Aglo, mas a organização do Rock in Rio terá de fazer as duas obras, orçadas em R$ 880 mil.