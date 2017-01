Robert Scheidt é 11º em primeira prova em nova classe na vela

Robert Scheidt teve dificuldades em sua primeira prova na classe 49er, na qual fará a próxima corrida olímpica. Ao lado de Gabriel Borges, o bicampeão olímpico foi só 11.º colocado na Miami Skiff Midwinter Regatta, torneio de preparação para a primeira etapa da Copa do Mundo de Vela, também em Miami, nos Estados Unidos, a partir do próximo fim de semana.

Ainda se adaptando ao novo barco, mais veloz, e no qual precisa velejar a maior parte do tempo em pé, Scheidt não completou quatro das 12 regatas, devido à quebra da adriça da vela balão (cabo para içar a vela) logo na primeira delas, no sábado.

Nas regatas em que não teve problemas, Scheidt teve desempenho irregular, variando do quarto ao 12.º lugares entre 17 barcos. Nessas oito regatas, teve um desempenho médio equivalente ao sétimo lugar. A vitória na competição foi da dupla espanhola Diego Botín/Iago López, nona colocada no Rio-2016.

Na prova feminina, na classe 49erFX, vitória de Martine Grael/Kahena Kunze, dupla brasileira campeã olímpica no Rio. Paris Henken/Helena Scutt, dos Estados Unidos, terminaram no segundo lugar.