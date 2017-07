Ricciardo elogia melhorias da Red Bull, mas aposta em evolução das adversárias

“Estou certo de que as outras equipes trarão um pouco mais amanhã (sábado), mas também acho que temos um pouco mais para encontrar. Se analisarmos tudo isso, foi um treino realmente positivo. Tenho um bom carro, estou confortável com ele e com a pista, então será um final de semana emocionante”, pontuou o australiano.

O bom desempenho da Red Bull o fez ficar confiante para o restante do final de semana. Ainda assim, Ricciardo ponderou que tanto a Ferrari quanto a Mercedes devem vir com mais força para o treino de classificação deste sábado.

O australiano Daniel Ricciardo festejou muito nesta sexta-feira o seu desempenho nos treinos livres do GP da Hungria, quando superou os principais candidatos ao título – o alemão Sebastian Vettel e o britânico Lewis Hamilton – e fez o melhor tempo no Hungaroring, em Budapeste, nas duas atividades.

Satisfeito com o desempenho no treino, Ricciardo revelou que a Red Bull fez algumas mudanças para o GP da Hungria. “Não posso reclamar das duas sessões, foi bom. Nós obviamente trouxemos algumas melhorias e elas parecem estar dando resultado. Encontramos mais aderência e demos um passo na direção correta.”

As mudanças levadas a Budapeste pela Red Bull, acrescentou o australiano, ocorreram por uma razão especial. “Esta pista nos convém, então era importante vir aqui e extrair tudo o que conseguíssemos do carro”, contou. “Era importante ter certeza de que as mudanças fariam sua parte, melhorando o carro para lutar com os caras da frente.”

LEIA TAMBÉM: Em crise, CBDA elege Miguel Cagnoni como seu novo presidente