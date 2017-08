Renan comemora 4ª vitória da seleção de vôlei em 4 amistosos contra os EUA

O técnico Renan Dal Zotto comemorou mais uma vitória da seleção brasileira masculina de vôlei sobre os Estados Unidos, na madrugada deste domingo. Os jogadores do Brasil alcançaram o quarto triunfo em quatro jogos contra os rivais, ao vencerem desta vez pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 25/23, 22/25 e 18/16. O amistoso foi disputado em Chicago, nos EUA.

A nova vitória encerrou a série de amistosos contra os rivais norte-americanos. “Foram jogos importantes nessa preparação para a Copa dos Campeões, partidas que nos mostraram pontos importantes, vimos que temos feitos coisas boas, mas também que precisamos melhorar em outros detalhes”, avaliou Renan.

Neste série de amistosos, o treinador contou com 14 jogadores, sendo cinco deles remanescentes do time campeão olímpico no Rio de Janeiro, no ano passado: Bruninho, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges e Lucarelli. Os demais foram Murilo Radke, Renan, Rafael Araújo, Otávio, Isac, Lucas Lóh, João Rafael, Tiago Brendle e Thales.