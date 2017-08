Raonic é nova baixa e deixa Masters 1000 de Cincinnati com apenas três Top 10

A chave de simples do Masters 1000 de Cincinnati ficou um pouco mais esvaziada nesta terça-feira. O canadense Milos Raonic, o décimo colocado no ranking da ATP, anunciou a decisão de não participar do evento sob a alegação de estar contundido.

A desistência de Raonic deixou a chave de Cincinnati com apenas três dos dez melhores tenistas do mundo: o espanhol Rafael Nadal (o segundo colocado no ranking e que se tornará o número 1 na próxima semana), o alemão Alexander Zverev (o sétimo) e o austríaco Dominic Thiem (o oitavo).

Já o britânico Andy Murray (1º), os suíços Roger Federer (3º) e Stan Wawrinka (4º), o sérvio Novak Djokovic (5º), o croata Marin Cilic (6º) e o japonês Kei Nishikori (9º) haviam anunciado anteriormente a decisão de não disputarem o evento em Cincinnati.