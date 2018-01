Rally Dakar chega à Bolívia e pilotos encaram protesto e altitude em La Paz

Depois de cinco etapas completas no Peru com direito a muitos acidentes e abandonos, principalmente por causa das dunas no deserto, o Rally Dakar chegou à Bolívia nesta quinta-feira. A competição off road mais importante do mundo teve a realização da sexta etapa com saída em Arequipa, ainda em território peruano, e chegada em La Paz, depois de 313 quilômetros cronometrados (760 no total), onde os pilotos encararam a altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar e protestos da população.

O dia foi marcado pelos confrontos entre a polícia e manifestantes que se opõem à realização do rali, na capital boliviana, ainda que estes não tenham afetado a prova. Cerca de 100 pessoas envolveram-se em confrontos com a polícia, que utilizaram gás pimenta e gás lacrimejante para dispersar as pessoas da beira da estrada, utilizada por pilotos e organização.

LEIA TAMBÉM: Dimitrov vence e encara Kyrgios na semifinal em Brisbane

Entre os carros, o francês Stéphane Peterhansel viu a sua larga vantagem na liderança cair um pouco com a vitória do espanhol Carlos Sainz nesta sexta etapa. O piloto da Espanha chegou à La Paz em primeiro lugar com o tempo de 2h53min30s, pouco mais de quatro minutos a mais que o rival da França.