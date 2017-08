Rafaela Silva e Marcelo Contini perdem na 1ª luta e são eliminados no Mundial

De acordo com relato da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a luta foi equilibrada e nos primeiros minutos cada um dos judocas levou dois shidos (punições). Depois disso, quando faltavam 47 segundos para o fim do confronto, Contini recebeu a terceira punição dos juízes por “esconder” a manga de seu quimono para evitar a pegada do adversário nesta parte do mesmo.

Contini não escondeu a decepção por ter sido eliminado desta forma, mas lembrou que não pode desanimar também pelo fato de que ainda participará da disputa por equipes do Mundial, no próximo domingo. “Uma luta tão igual assim ser decidida pela arbitragem, com punições, é difícil. Eu me preparei o ano inteiro para essa competição. Mas o trabalho não pode ser definido por uma competição. Quem conhece a minha trajetória sabe o quanto batalhei para estar aqui e representar meu país da melhor maneira possível. Peço desculpas a quem depositou confiança em mim, à minha família”, afirmou o brasileiro.

Contini também exaltou a alta categoria do seu rival nesta quarta, embora tenha destacado que teve boa chance de derrotá-lo. “O Lasha é um dos grandes atletas da categoria, com duas medalhas olímpicas, sempre entra em qualquer competição brigando por medalha, mas eu já ganhei dele. Não foi hoje pelo detalhe. Agora é voltar e trabalhar mais”, completou.

LEIA TAMBÉM: Punidos, Alonso e Ricciardo perdem posições no grid do GP da Inglaterra

RAFAELA SILVA – Campeã olímpica nos Jogos do Rio, Rafaela Silva foi superada na estreia desta quarta, em luta da categoria 57kg, pela portuguesa Telma Monteiro, que na Olimpíada do ano passado faturou uma medalha de bronze. Ela triunfou diante da brasileira após pontuar com um wazari em um contragolpe. Rafaela ainda tentou dar uma chave de braço na rival, mas a portuguesa resistiu ao golpe e assegurou classificação às oitavas de final.

Com as eliminações de Contini e Rafaela, o Brasil segue com apenas uma medalha neste Mundial de Judô, que foi iniciado na última segunda-feira. O pódio veio com Érika Miranda conquistando, na terça, a medalha de bronze na categoria até 52kg com uma vitória sobre a atual campeã olímpica e bicampeã mundial Majlinda Kelmendi, do Kosovo, na luta pelo terceiro lugar.

Nesta quinta-feira, o Brasil volta a competir com três judocas na Hungria: Victor Penalber (81kg), medalhista de bronze no Mundial de Astana-2015; Eduardo Yudi, estreante em um Mundial e que luta na mesma categoria de Penalber; e Ketleyn Quadros (63kg), medalhista olímpica em Pequim-2008.