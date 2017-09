Rafael Nadal derrota Del Potro e luta pelo tri no US Open contra sul-africano

O tenista espanhol Rafael Nadal, número 1 do ranking da ATP, venceu nesta sexta-feira o argentino Juan Martín del Potro por 3 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/0, 6/3 e 6/2, em 2 horas e 31 minutos – e se credenciou para mais uma final de US Open, em Nova York. Na decisão deste domingo, ele vai encarar o sul-africano Kevin Anderson, atual 32.º colocado do mundo.

Esta será a terceira decisão de Grand Slam na temporada de 2017 para Rafael Nadal – ele perdeu para o suíço Roger Federer no Aberto da Austrália, em janeiro, e venceu o suíço Stan Wawrinka em Roland Garros, em julho. Em Wimbledon, em julho, parou nas oitavas de final para o surpreendente Gilles Muller, de Luxemburgo.

Vencedor de 15 títulos de Grand Slam na carreira profissional, Rafael Nadal buscará neste domingo o tricampeonato em Nova York. Ele foi campeão do US Open nas edições de 2010 e de 2013 – as duas sobre o sérvio Novak Djokovic – e disputará a quarta final no torneio norte-americano. Perdeu apenas em 2011 também para o rival da Sérvia.