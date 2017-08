Radwanska vence na estreia e Bouchard decepciona torcida em Toronto

De volta às competições após se casar, no mês passado, a tenista polonesa Agnieszka Radwanska retornou ao circuito com vitória nesta terça-feira. Décima cabeça de chave do Torneio de Toronto, ela superou a norte-americana CoCo Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na segunda rodada, Radwanska vai enfrentar a vencedora do duelo entre a húngara Timea Babos e a local Bianca Andreescu, que recebeu convite da organização. Nas oitavas, a polonesa poderá cruzar com a embalada Caroline Wozniacki, uma das tenistas mais regulares da temporada.

Se Radwanksa fez bonito nesta terça, a local Eugenie Bouchard voltou a decepcionar os fãs. Diante de sua torcida, ela sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos disputados no circuito. Desta vez, ela caiu diante da croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4. A próxima adversária de Vekic será a alemã Angelique Kerber, atual número 3 do mundo.