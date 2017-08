Querrey aplica ‘pneu’ em compatriota e vence na estreia em Cincinnati

O norte-americano Sam Querrey fez bonito e venceu com tranquilidade na estreia do Masters 1000 de Cincinnati. Cabeça de chave número 15, o tenista enfrentou nesta segunda-feira seu compatriota Stefan Kozlov e levou a melhor por 2 sets a 0, com direito a “pneu”: 6/3 e 6/0.

Querrey precisou de apenas 51 minutos para bater seu adversário, que foi convidado pela organização do torneio. Ele fez valer sua melhor colocação no ranking – 20.º contra 133.º – diante do jovem tenista, de 19 anos, e arrancou para o tranquilo triunfo com quatro quebras de serviço.

Com a classificação, Querrey aguarda para conhecer seu adversário na segunda fase do torneio. O norte-americano, semifinalista em Wimbledon há um mês, vai encarar quem levar a melhor no confronto entre o francês Adrian Mannarino e o holandês Robin Haase.