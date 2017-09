Promotores avisam que revanche entre Pacquiao e Horn não ocorrerá em 2017

Manny Pacquiao não vai enfrentar o australiano Jeff Horn em uma revanche pelo título mundial dos meio-médios da Organização Mundial de Boxe (OMB) neste ano porque o filipino estará ocupado com as suas obrigações como senador. A indisponibilidade de Pacquiao para a revanche proposta para ser disputada em 12 de novembro foi confirmada nesta sexta-feira pelos promotores australianos da luta.

Horn bateu Pacquiao em uma polêmica decisão unânime dos árbitros em Brisbane, na Austrália, em 2 de julho. O filipino, na época, disse que queria uma revanche. “Em nome do governo das Filipinas, ele (Pacquiao) será parte da delegação que visitará a China no meio do período proposto de preparação para a luta”, disse o promotor australiano Dean Lonergan. “Pacquiao está comprometido a lutar novamente em 2018 em uma revanche com Jeff Horn pelo título mundial da OMB dos meio-médios”.

O desafiante norte-americano Jeff Vargas, que já foi campeão mundial, pode pegar o lugar de Pacquiao para uma luta com Horn no final deste ano, disseram os promotores. O filipino superou Vargas por decisão unânime em novembro de 2016, em Las Vegas.