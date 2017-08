Projeto Moura classifica dois judocas via Estadual

Os judocas da Associação Projeto Moura de Judô de Americana participaram no último domingo do Campeonato Paulista Aspirantes Fase Regional, realizado em São Carlos. Matheus Alves, na categoria Sub-9 (meio leve) e Victória Morelli, no Sub-15, conquistaram a medalha de ouro e se classificaram para a fase Inter-Regional, marcada para o dia 26 deste mês, em Itapira.

Se voltarem a subir ao pódio, os atletas americanenses conquistarão passaporte para a grande final do Campeonato Paulista. A Associação Projeto Moura de Judô conta com os professores Nelson de Moura e Lineu Hirata, e atua na Emef (Escola Municipal do Ensino Fundamental) Jonas Correa de Arruda Filho, no bairro Vila Margarida, às terças e quintas-feiras, de forma gratuita.

Pela Copa São Carlos, a equipe de judô da Seme (Secretaria de Esportes) de Santa Bárbara conquistou 14 pódios com atletas das equipes Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-18. Os atletas levaram a cidade à quarta colocação no geral.