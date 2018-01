Presente vira paixão e título para skatista

Foi só um despretensioso presente de Dia das Crianças, mas o skate que Pietra Doná recebeu de seus pais quando tinha 9 anos pode ter mudado a sua vida. Hoje com 14 anos, a americanense ostenta a marca de atual campeã brasileira de skate, na modalidade Banks, e de quebra lidera o ranking de sua categoria, com 126 pontos a mais que a segunda colocada, Victória Bassi. Apesar da pouca idade, Pietra já é vista como uma das promessas do skate nacional.

Como o skate fará parte dos Jogos Olímpicos a partir de 2020, em Tóquio, existe até a possibilidade da jovem de Americana figurar entre as principais candidatas para representar o Brasil na categoria feminina. Segundo a CBSk (Confederação Brasileira de Skate), ainda não foi definido o cronograma de quais competições e rankings servirão de base para selecionar os atletas convocados, mas já é certo que, caso pleiteie uma vaga, Pietra precisará se aperfeiçoar nas modalidades Street e Park – a primeira possui pistas que simulam obstáculos de rua, como escadarias, corrimões e rampas, enquanto a segunda engloba quase todas as variáveis do skate, inclusive a Banks, especialidade dela, praticada em bowls (pistas com formato de piscina). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

“Achei muito legal colocarem o skate nas Olimpíadas, mostra que não é uma brincadeira. Quero muito ir pra lá, mas tem tempo ainda. Preciso de muito treino, pois tem várias meninas que andam muito aqui no Brasil”, reconhece Pietra Doná, que lembra como o skate se tornou sua paixão desde cedo.