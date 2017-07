Premiado, Felipe Bardi aguarda Pan de atletismo

Além desta, o americanense já foi nove vezes campeão brasileiro e conquistou pódios em diversas provas, como no salto em distância, na qual ele deixou de competir após ver que seus tempos eram melhores em outras disputas. Bardi tem também no currículo a medalha de ouro nos 200m no Campeonato Mundial Escolar, realizado em 2015 na cidade de Whuhan, na China, é o atual campeão estadual nas mesmas três modalidades que disputará no Panamericano, e conquistou, no final de junho, o bronze nos 100m e mais um ouro no revezamento no Sul-Americano de Atletismo, no Paraguai.

De acordo com Bardi, a expectativa é de conquistar pódios e até mesmo o ouro nas suas provas, uma vez que vem competindo em eventos entre os adultos, como no Troféu Brasil disputado no mês de junho, em São Bernardo do Campo, onde conquistou o bronze nos 100m.

O atleta americanense Felipe Bardi dos Santos, que atualmente compete pelo Sesi de Santo André, se prepara para a disputa do Campeonato Panamericano Sub-20 da modalidade, na cidade de Trujillo, no Peru, a partir do dia 21 deste mês. Ele vai competir pela seleção brasileira nas provas dos 100 e 200 metros e no revezamento 4x100m.

Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“A competição começa no dia 21 e o Brasil vai viajar no dia 16 ou 17. A gente espera um resultado muito bom nos 100m e eu espero melhorar minha marca ainda mais, pretendo ficar entre os cinco melhores do mundo na minha categoria. A gente está trabalhando para eu me tornar até um vice-líder do ranking brasileiro e no revezamento também a gente espera fazer o índice para os campeonatos mundiais adultos”, comentou o atleta, que espera conseguir uma vaga para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

Na última terça-feira, o atleta recebeu da Câmara Municipal de Americana a medalha Ayrton Senna, honraria concedida aos destaques do esporte da cidade no ano, em cerimônia realizada no plenário da Casa. Para Bardi, o prêmio é importante por mostrar um reconhecimento da cidade onde nasceu, pois, mesmo que ele esteja competindo por outro município, pelo fato de ser americanense sempre levará o nome da cidade consigo em sua carreira.

“A cidade está reconhecendo tudo o que eu fiz e eu fiquei muito feliz por esse prêmio, aqui em Americana foi o meu primeiro prêmio. Deixo em aberto que em 2020 tem Olimpíada e a gente está contando que, se Deus quiser e der tudo certo, eu vou competir e eu volte lá (na Câmara) para mostrar uma medalha ou uma experiência nova de Olimpíada. Eu sou americanense. Por conta de estrutura, eu tive que sair daqui, tive que migrar para outra cidade, mas nasci aqui e me criei aqui”, finalizou.