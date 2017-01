Prata no Rio no vôlei de praia, Ágatha estreia nova parceria com título

Foto: Paulo Frank - CBV

Bárbara Seixas foi quem decidiu encerrar a dupla medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, mas Ágatha é quem parece que se deu melhor com o fim do time. Neste domingo, na estreia da parceria com a jovem Duda, elas venceram a etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A final foi contra as experientes Larissa e Talita, vencidas apenas no terceiro set. O jogo teve parciais de 21/18, 20/22, 14/16. No último set, Ágatha e Duda saíram de um 12/14 para vencer por 16/14, com grande atuação da medalhista olímpica.

Duda tem apenas 18 anos, mas um currículo invejável, que inclui dois títulos de etapas do Circuito Mundial. Em 2016, ela foi campeã mundial sub-19 e sub-21. Agora, ao lado de Ágatha, promete formar a dupla a ser batida no próximo ciclo olímpico. A estreia internacional será daqui a duas semanas, no Major de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Enquanto isso, Bárbara Seixas ficou apenas no quarto lugar em João Pessoa. Ela está atuando com Fernanda Berti e perdeu a decisão do bronze para Elize Maia/Taiana. Por causa dos pontos de Fernanda Berti no ranking mundial, menores que os de Duda, Bárbara/Fernanda Berti terá que começar o torneio em Fort Lauderdale no qualifying.