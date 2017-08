Prata no Rio-2016, dupla italiana pegará Evandro/André em semi no vôlei de praia

Os adversários dos brasileiros Evandro e André na luta por uma vaga na final da disputa masculina do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, torneio disputado em Hamburgo, na Alemanha, serão os italianos Paolo Nicolai e Daniele Lupo, vice-campeões olímpicos nos Jogos do Rio-2016.

A partida começará às 6 horas (de Brasília) deste domingo, que ainda contará com as disputas de bronze e ouro, às 8h30 e 10 horas, respectivamente.

Os italianos foram às semifinais ao derrotarem os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/14 e 15/11, em outro confronto disputado neste sábado, na Alemanha.