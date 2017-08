Portuguesa bate recorde nos 50km da marcha atlética; brasileira é desclassificada

A portuguesa Inês Henriques venceu neste domingo a marcha atlética feminina de 50km com direito a quebra do recorde mundial. Ela cruzou a linha de chegada em 4h06m26, dois minutos mais rápida do que a marca anterior, que também pertencia à portuguesa.

Foi a primeira vez que a marcha atlética feminina de 50km integrou o Mundial de Atletismo – a inclusão foi uma determinação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) para igualdade de gênero.

LEIA TAMBÉM: Matthews ganha 16ª etapa da Volta da França e Froome segue na liderança

A brasileira Nair da Rosa completou o percurso, mas foi desclassificada por ter entrado na última volta após o cronômetro assinalar 4h17m. Pelas regras da competição há um tempo limite para o atleta finalizar o trajeto.