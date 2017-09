Por fuso, seleção masculina de vôlei treina na Holanda antes da Copa dos Campeões

“A viagem até o Japão é muito longa e o fuso horário é muito pesado”, explica o treinador, ao justificar a parada na Holanda. “A opção é sempre dar uma quebrada na viagem. Paramos aqui na Holanda, onde estamos em uma ótima estrutura e fomos recebidos muito bem aqui no centro de treinamento. Além disso, já dá uma reduzida na diferença do fuso.”

Rumo ao Japão, onde disputará a Copa dos Campeões na próxima semana, a seleção brasileira masculina de vôlei fez uma parada na Holanda para treinos antes da estreia na competição na Ásia. Os comandados do técnico Renan Dal Zotto estão treinando no centro de treinamento Papendal, em Arnhem.

“Já estamos trabalhando com o foco voltado para as equipes que vamos enfrentar na Copa dos Campeões. É uma competição muito difícil, com um nível muito alto. Por isso, estamos nos preparando bastante”, afirma Renan.

A delegação brasileira deixará a Holanda nesta quinta, rumo ao Japão. O elenco da seleção conta com os levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan, os centrais Lucão, Maurício Souza, Isac e Otávio, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho, e os líberos Tiago Brendle e Thales.

