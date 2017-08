Pliskova vence fácil polonesa na estreia no US Open

Esta foi a sexta partida entre Pliskova e Linette sendo a quinta vencida pela tenista da República Checa, que disparou 29 winners, com oito aces, e cometeu 19 erros não-forçados, quatro a mais do que a adversária polonesa, que fechou o jogo com nove bolas vencedoras.

A checa Karolina Pliskova praticamente não teve trabalho para avançar no seu jogo de estreia no US Open. Nesta terça-feira, a número 1 do mundo avançou em Nova York ao derrotar a polonesa Magda Linette, a 72ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 18 minutos.

Pliskova disputa o US Open na condição de número 1 do mundo, mas não depende apenas das suas forças para manter essa condição. A próxima adversária da checa, a atual vice-campeã do Grand Slam nova-iorquino, vai sair do duelo entre a paraguaia Veronica Cepede Royg e a norte-americana Nicole Gibbs.

A partida de estreia de Pliskova no US Open foi concluída com o teto retrátil da quadra do Arthur Ashe Stadium fechado. Isso foi necessário por causa da chuva em Nova York logo no segundo dia de disputas do torneio.

Ainda assim, além do duelo de Pliskova, outros três conseguiram ser concluídos nesta terça-feira. A checa Barbora Strycova, a número 25 do mundo, avançou ao superar a japonesa Misaki Doi por 6/1 e 6/3. A ucraniana Lesia Tsurenko (30ª) foi surpreendida ao perder para a belga Yanina Wickmayer (129ª) por 6/3 e 6/1. Já a romena Sorana Cirstea (54ª) aplicou 6/1 e 6/3 na holandesa Lesley Kerkhove.