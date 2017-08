Piratas vence mais uma e fica perto da vaga

O Piratas Rugby venceu a segunda seguida e deu um passo importante para a classificação no Campeonato Paulista da Série C.

Atuando no campo do Parque Novo Mundo, no sábado, a equipe americanense bateu o Jequitibá, por 51 a 18, se mantendo na quarta colocação e empatando em pontos com o União, que ocupa o terceiro lugar. Somente os quatro melhores se classificam.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Restam ainda duas rodadas para o término da primeira fase. O Piratas volta a campo dia 2 de setembro, quando enfrenta a Engenharia Mackenzie em casa.