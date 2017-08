Piratas supera lanterna e volta ao G4 do Paulista

Foto: Divulgação

O Piratas Rugby só depende de suas forças para se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista da Série C. No último sábado, a equipe americanense não teve dificuldades para superar a lanterna Medicina, na USP, em São Paulo, por 48 a 14. Com o resultado, o Piratas voltou ao G4 da competição, faltando três rodadas para o término da primeira fase.

O próximo desafio já será no próximo sábado, diante do Jequitibá, de Campinas, em Americana. A equipe campineira ocupa no momento o sétimo lugar e ainda sonha com uma vaga. Depois, o Piratas ainda enfrentará o líder e invicto Engenharia Mackenzie e encerrará sua participação na primeira fase contra o União, time de São Paulo que no momento ocupa o terceiro lugar. Até o momento, apenas dois times estão com vaga assegurada na segunda fase da Série C: Tucanos e Engenharia Mackenzie.

MAIS JOGOS

Pela Série B do Campeonato Paulista de Rúgbi, duas partidas movimentaram a rodada do último fim de semana. Em Indaiatuba, o Tornados venceu a terceira em casa e chegou à vice-liderança da competição, mas o Lechuza, último colocado, vendeu caro a derrota: placar de 30 a 25 para os laranjas.