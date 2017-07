Piratas Rugby volta a perder e se complica na briga por vaga

Foto: Facebook / Reprodução

O Piratas Rugby conheceu a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista da Série C no último sábado, quando perdeu por 42 a 0 para o Tucanos, em São João da Boa Vista, e se complicou na luta pela classificação.

O novo tropeço fez a equipe americanense cair para o oitavo lugar, com 14 pontos (três vitórias e três derrotas), enquanto o Tucanos chegou a 30 e praticamente carimbou o passaporte para a próxima fase. Se classificam apenas os quatro melhores. Na próxima rodada, o Piratas enfrenta o lanterna Medicina, de São Paulo, no dia 5 de agosto.

Na rodada do último fim de semana, os resultados foram FEA 12 x 15 União; Tatuapé 13 x 48 Armada e Alto Tietê 0 x 43 Engenharia Mackenzie. A classificação tem, pela ordem, Engenharia Mackenzie (35 pontos), Tucanos (30), União (19), Armada (17), Jequitibá (17), FEA (15), Piratas (14), Jaguars (12), Alto Tietê (8), Tatuapé (5) e Medicina (4).