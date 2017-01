Piratas Rugby retoma atividades em três categorias

Foto: Facebook / Reprodução

O Piratas Rugby retomou as atividades no último fim de semana visando as competições da temporada 2017 nas três categorias que representam Americana na modalidade.

O masculino adulto se prepara para disputar o Campeonato Paulista da Série C, em busca de um acesso que esteve perto de ocorrer no ano passado, quando o time terminou o Estadual em terceiro, numa campanha com nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos.

Já a equipe feminina jogará etapas da modalidade olímpica sevens, enquanto o juvenil se prepara para a primeira participação do clube em Campeonato Paulista na categoria.

O Piratas completa dez anos de existência em setembro e a diretoria deixa em aberto as inscrições para adeptos do rúgbi participarem dos treinamentos do time.

Os interessados devem entrar em contato com os responsáveis pelo clube através da página do time no Facebook: facebook.com/Piratas.Rugby.