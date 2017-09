Piratas recebe Engenharia Mackenzie

O Piratas Rugby defende seu lugar no G4 do Campeonato Paulista da Série C neste sábado, quando recebe a Engenharia Mackenzie, às 14h30, no campo do Parque Novo Mundo, na Avenida Campos do Jordão, em Americana.

A competição estadual tem rodada cheia neste fim de semana, com possibilidade de definição dos últimos classificados e até dos rebaixados.

Uma das equipes que pode se classificar é o terceiro colocado União, que enfrenta o ameaçado Tatuapé dependendo apenas de uma vitória para garantir a vaga.