Piratas perde e adia definição para última rodada

O Piratas Rugby jogou mal e perdeu para a Engenharia Mackenzie por 59 a 19, sábado, no campo do Parque Novo Mundo, em Americana, e deixou o G4 do Campeonato Paulista de Rúgbi da Série C. Apesar disso, a equipe americanense continua dependendo só de suas forças para se classificar. Foto: Divulgação

Para isso, precisará vencer o União de São Paulo, em casa, no próximo dia 16. O confronto será válido pela última rodada da primeira fase. No momento, quem ocupa o quarto lugar é o Jequitibás, de Campinas, que já fez todas suas partidas.

Três times já estão com vaga assegurada na segunda fase da Série C: Tucanos, Engenharia Mackenzie e União. O regulamento da Série C prevê o acesso direto somente ao campeão da divisão.