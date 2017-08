Piratas conta com a torcida para seguir entre os 4

Com o astral renovado após a vitória sobre a Medicina USP no último fim de semana, o Piratas Rugby faz neste sábado mais um confronto decisivo em sua luta pela classificação no Campeonato Paulista da Série C. Para isso, a equipe americanense conta com o apoio da torcida no duelo diante do Jequitibá, às 14h30, no campo do Parque Novo Mundo.

As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos. Com 19 pontos, o Piratas é o quarto colocado, posição que espera manter nesta rodada, afinal, somente os quatro primeiros avançam. Já o Jequitibá é o sétimo, com 17 pontos.

“Em caso de derrota sairemos do G4, mas em caso de vitória podemos terminar a rodada em terceiro. Depois desse jogo tem mais dois até o fim da primeira fase, contra o Mackenzie, que está classificado, e o União, que é outro confronto direto. Só temos decisões pela frente”, resume Caio Richetti de Paula, capitão do Piratas.