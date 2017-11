Perto de recorde, Bottas lidera 3º treino e mantém Mercedes na frente no Brasil

Ofuscado por Lewis Hamilton nos dois primeiros treinos, o finlandês Valtteri Bottas foi o destaque da terceira sessão livre do GP do Brasil de Fórmula 1. Na manhã deste sábado, o piloto correu perto do recorde do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e liderou o último treino antes da classificação, mantendo o domínio da Mercedes neste fim de semana.

Bottas anotou o tempo de 1min09s281, perto do recorde estabelecido por Hamilton no primeiro treino livre, na sexta-feira. O inglês registrara 1min09s202 ao marcar a volta mais rápida já registrara por um carro de Fórmula 1 no traçado paulistano. Até então, o recorde em treinos pertencia ao alemão Nico Rosberg, com 1min10s023, em 2014. O melhor tempo em corrida segue com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 1min11s473, em 2004.

LEIA TAMBÉM: Vettel é o mais veloz no 1º treino livre no Japão

O finlandês anotou o melhor tempo do terceiro treino livre com pneus supermacios. Hamilton, com os mesmos compostos, ficou logo atrás, com 1min09s284. O inglês, mais novo tetracampeão da categoria, havia liderado as sessões realizadas na sexta.