Personal faz sucesso com ‘Kombosa’ pela região

Os treinamentos funcionais viraram febre nas academias nos últimos anos, por misturarem movimentos como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar, acelerando a perda de peso e o ganho de massa muscular dos alunos. “O treinamento funcional é muito completo, pois trabalha o corpo todo num treino só. É diferente da academia que tem um plano para fazer, no funcional cada dia é diferente”, comenta a personal.

A chamada “Kombosa Fitness” transporta, diariamente, cordas, pneus, pesos, bolas, aparelhos de ginástica, elásticos e bambolês, transformando casas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste em verdadeiras academias. “Eu dava aulas em academias, hotéis e para a população em geral num projeto de uma prefeitura. Com o tempo o meu carro estava ficando pequeno para transportar os materiais, então resolvi comprar a Kombi, que é vintage e tem espaço para eu colocar todos os materiais que quero sem estragar”, recorda Navarro.

Pra que ir para a academia se ela pode ir até você? Foi pensando assim que a personal trainer Andressa Navarro comprou uma Kombi há um ano, a envelopou e personalizou na cor rosa, com direito a cílios nos faróis, como se fossem olhos, e passou a levar seus materiais de treino funcional no interior do veículo para dar aulas na residência de seus próprios alunos. A ideia original deu resultado em pouco tempo, tanto que hoje a americanense de 34 anos já tem mais de 40 alunos, entre particulares e grupos.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Para que um treinamento seja considerado funcional ele precisa, de alguma forma, se adaptar à rotina do aluno. Como alguns têm mais facilidade para fazer certos exercícios do que outros e nem todos buscam os mesmos resultados, o ideal é que cada treino seja construído de forma individual, focando nos grupos musculares em que você deseja aprimorar o seu condicionamento.

Ao levar a estrutura do treinamento funcional às residências como um delivery, Andressa Navarro ainda conseguiu facilitar a vida de quem não tinha tempo para ir até a academia ou de alunas que queriam continuar se exercitando durante e após a gravidez, sem ter como deixar o bebê em casa para treinar, como a advogada goiana Rosana de Freitas Santos, de 36 anos, que mora em Santa Bárbara. “Quando eu procurei a Andressa, tinha tido meu primeiro filho e precisava fazer exercício para voltar à forma física, pois tinha engordado muito na gravidez. A comodidade de se trazer o treino até você faz com que não deixemos de treinar mesmo quando a gente está com o bebê em casa e não pode deixar o apartamento”, diz.

A também advogada barbarense Renata Maziero, de 31 anos, viveu situação semelhante. “Durante a minha segunda gestação treinei até a última semana. Se não viesse uma personal em casa com essa estrutura eu não conseguiria treinar com essa constância. Em nove meses depois do parto meu peso voltou ao normal, sem fazer muito esforço”, comemora.

Para quem alega falta de tempo para se exercitar, até mesmo uma inesperada Kombi pode ser o ponto de partida para colocar um ponto na final nas desculpas.

Contato: (19) 99719.4191