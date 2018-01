Pego no doping antes do Rio-2016, ciclista brasileiro é suspenso por 4 anos

Ramos, que também é chamado pelo apelido “Bozó”, foi flagrado no exame com a substância CERA, que é proibida, por ser considerada a terceira geração de eritropoietina (EPO).

Suspenso temporariamente desde o exame positivo, em amostra colhida no dia 31 de julho, Ramos foi punido com suspensão de quatro anos. Como consequência, foi desclassificado da Olimpíada, na prova de estrada que disputou e não completou.

O atleta de Campina Grande, na Paraíba, profissionalizou-se em 2010 e, na divisão de ciclistas entre sprinters e escaladores, é considerado um sprinter que “se vira” nas subidas.

Ele nunca venceu nenhuma das principais provas do esporte. Os melhores resultados foram vitórias em etapas de provas como Tour de San Luis (2016), Ruta de Americas (2012) e Vuelta del Uruguay (2009). No montanhoso circuito olímpico do Rio de Janeiro, Kleber Ramos não chegou a completar a prova no tempo mínimo estabelecido.

LEIA TAMBÉM: Circuito Mundial de Surfe faz acordo para definir seletiva para Tóquio-2020