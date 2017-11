PDC pode reduzir número de candidatos ao troféu

Foto: Marcelo Faé Ferreira - PDC - Divulgação

Com a briga pelo título polarizada entre três pilotos na categoria Pró, a principal da competição, e entre quatro concorrentes na divisão Light, a Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo vive um momento de “tudo ou nada”. A penúltima etapa da temporada, marcada para este sábado, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, pode reduzir ainda mais o número de candidatos ao troféu, o que faz das duas baterias de amanhã verdadeiras decisões – a primeira corrida será às 9 horas e a segunda, às 11h30.

Ao todo, 48 pontos estão em disputa neste sábado, caso um piloto vença as duas baterias. Com isso, a classificação geral pode sofrer reviravoltas, a uma etapa do fim da temporada. Na categoria Pró, Rafael Contatto vem embalado pelas vitórias nas etapas de setembro, em Paulínia, e de outubro, em Araraquara. Os resultados fizeram ele assumir a liderança, com 297 pontos, apenas um a mais que o segundo colocado, Douglas Pitoli. Marcelo Marusso, com 289, também mantém chances reais de título.

“Essa corrida de sábado é crucial para a busca do título. Acho que a estratégia agora é tentar pontuar da melhor maneira possível e ter sempre atenção com os adversários. Vou fazer de tudo para abrir uma diferença”, comenta Contatto. Para o vice-líder Douglas Pitoli, entre fazer uma corrida cautelosa, evitando possíveis batidas, ou partir para cima, para tentar assumir a liderança, ele prefere a segunda opção. “Agora é momento de ter de tudo um pouco. Tem que ter cabeça, mas ser agressivo também. Não dá para alizar muito, ser bonzinho. Tem que ir para cima, esse é o momento”, diz.