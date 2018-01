Paulinho marca, Suárez brilha e Barcelona bate Real Sociedad de virada

Willian José teve boa atuação neste domingo e até dificultou o duelo para o Barcelona. Mas, mesmo jogando fora de casa e depois de sair perdendo por 2 a 0, o time catalão reagiu contra a Real Sociedad e virou para 4 a 2, no estádio Anoeta, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Paulinho, Messi e Luis Suárez, duas vezes, fizeram os gols do triunfo.

O excelente resultado manteve a invencibilidade – e a liderança – do Barcelona na competição. A equipe soma 51 pontos e tem nove de vantagem para o vice Atlético de Madrid. Já a Real Sociedad se manteve com 23, em 15º.

Ainda sem contar com o recém-contratado Mina, sem ritmo suficiente para entrar em campo, o Barcelona iniciou com algumas de suas principais estrelas, como Luis Suárez, Messi e Paulinho.