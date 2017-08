Paralímpicos do Brasil farão aclimatação em cidade perto de Tóquio em 2020

Ainda faltam três anos para o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020, mas parece que a competição já começou para o Brasil. Nesta terça-feira, o Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou que fará a sua aclimatação na cidade de Hamamatsu, a 260km da capital japonesa. O acordo foi assinado em evento na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Barra Funda, em São Paulo.

A celebração do contrato contou com a presença do prefeito de Hamamatsu, Yasutomo Suzuki, da secretária de Estado dos direitos da pessoa com deficiência, Linamara Rizzo Battistella, além do presidente do CPB, Mizael Conrado, que vibrou com o acordo: “Começamos a conversar com a cidade de Hamamatsu ainda em 2016 e agora pudemos concretizar a parceria. Foi fundamental em nossa decisão a disposição deles em promover os ajustes necessários nos ginásios e hotéis para que tivéssemos a melhor estrutura possível”.

O discurso foi parecido com o de Linamara Rizzo Battistella, que considera o acordo uma vitória: “É uma sensação de avanço. Sabemos como as questões que envolvem a diversidade humana não são fáceis, mas isso é bom para as pessoas prestarem atenção que isso é um projeto e todos fazem parte disso. O intercâmbio deixa cada um de nós mais fortes e essa oportunidade vai ser de extrema importância para nossos atletas”, afirmou Battistella.