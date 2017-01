Ouvintes cativos criam laço íntimo com o rádio

A interatividade com o público é um dos pilares do Caderno de Esportes. Assim como os outros programas das rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM, a atração esportiva também disponibiliza o número (19) 99609-0619 no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp para a participação dos ouvintes. Alguns deles, de tão assíduos, já fazem parte da rotina do programa.

O comerciante Ibenicio Antonio da Silva, 50 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, diariamente dá seus “pitacos” sobre os acontecimentos de Rio Branco, União Barbarense e o futebol brasileiro em geral. Ele escuta seu programa num rádio que fica ligado em seu comércio no Jardim da Balsa II, em Americana, enquanto trabalha. “Gosto muito do programa porque ele é bem sucinto, mostra detalhadamente o esporte da nossa região e não fala só de futebol. A gente consegue saber das informações todas do esporte num curto espaço de tempo”, diz. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Outra participante assídua do Caderno de Esportes é Maria José dos Santos Moreira, que tem 45 anos e trabalha como recepcionista na área de saúde de Santa Bárbara. Além de gostar de se informar sobre o esporte, a moradora do Jardim da Paz, em Americana, também sintoniza o programa diariamente para acompanhar as competições de categorias de base do futebol regional, por causa de seu filho, que sonha em ser jogador no futuro.

“Ouvir o Caderno de Esportes é um privilégio. É um programa formado por belas vozes e comentários inteligentes. Gosto de saber do futebol de base e do Rio Branco, pois sou mãe de um atleta do futuro e sempre gosto de levá-lo ao (estádio) Décio Vitta para ele ir vendo se é isso o que quer”, conta a ouvinte.

Já para o técnico em segurança do trabalho Ralf Antonio Rocha, de 47 anos, residente em Americana, as entrevistas e convidados são o que mais lhe prendem a atenção. “Gosto de ouvir e sempre participar do programa por causa das entrevistas e das informações que o Caderno de Esportes traz”.

Além do WhasApp, os ouvintes podem comentar, dar sugestões e fazer críticas ao Caderno de Esportes pelo telefone 3475-8801.

CALENDÁRIO

Neste sábado (28) começam as Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, competições que terão prioridade na programação do Caderno de Esportes. Diariamente, o “tabelão” trará os jogos e resultados da rodada e a equipe do programa ainda abordará as novidades de Rio Branco e União Barbarense com noticiários ao vivo e a participação de convidados especiais.

A resenha diária terá a análise das partidas e a discussão dos caminhos a serem seguidos por Tigre e Leão da 13 para a luta pelo acesso na temporada 2017. E como não somente o futebol faz parte do programa, os acontecimentos referentes a Americana na LBF (Liga de Basquete Feminino) também estão em pauta.

Neste ano, a cidade deve voltar a sediar os Jogos Regionais e, assim como ocorreu em 2016, o Caderno de Esportes já prepara a cobertura completa do evento multiesportivo.