Ouro na luta é 1ª medalha da região nos Jogos Abertos

O barbarense Luciano Fernandes conquistou a medalha de ouro na luta olímpica dos Jogos Abertos do Interior nesta segunda-feira. O lutador venceu todas as suas lutas para subir ao lugar mais alto do pódio na categoria 86 kg, assegurando a primeira medalha da RPT (Região do Polo Têxtil) no evento multiesportivo iniciado semana passada no Grande ABC. As competições da luta olímpica foram disputadas em Ribeirão Pires. Foto: Divulgação

Além da medalha de ouro com Luciano Fernandes, Santa Bárbara d’Oeste conquistou o 5º lugar com Jonatas Rodrigo (categoria 57 kg), Alessandro Luiz (categoria 65 kg) e Santo Agrícola (categoria 125 kg), além do 7º lugar com Marcos Campos (categoria 92 kg). Com os resultados, a equipe barbarense encerrou a sua participação na 6ª posição na classificação geral. Nesta quarta-feira, será a vez dos times de vôlei de praia feminino e basquete feminino estrearem nos Jogos Abertos.

AMERICANENSES

Entre os atletas de Americana, a equipe de natação encerrou ontem as provas da modalidade sem conquistar medalhas. Na malha, o time americanense se recuperou da derrota na estreia e venceu Castilho por 68 a 54. Hoje, a equipe enfrenta Piracicaba, às 11 horas. O time de malha de Americana é composto por Adenir dos Santos, Adão Antunes, Jader Torres, José Aparecido de Sousa e Fernandes Crespilho.