Open de Futevôlei tem inscrições abertas

As quadras de areia do Jardim Flamboyant, em Santa Bárbara d’Oeste, recebem no dia 27 a 1ª edição do Open FT de Futevôlei. A competição, organizada pela FT Eventos Esportivos com apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), terá início às 8h30. As inscrições estão abertas nas categorias Iniciante e Amador, no valor de R$ 100 por dupla, que dá o direito ao kit e camiseta. As vagas são limitadas.

O evento terá estrutura com praça de alimentação, espaço kids com monitores, espaço VIP para atletas, massagem, fisioterapia, acupuntura, mesa de frutas, água e suplemento, além de roda de samba prevista para o final da tarde.

Na categoria iniciante e amador, haverá premiação em troféus e dinheiro, sendo R$ 300 para o primeiro colocado, R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro.