OMB revisará pontuação de luta de Pacquiao

A Organização Mundial de Boxe (OMB) revisará a pontuação da luta pelo título dos meio-médios entre Manny Pacquiao e Jeff Horn depois de uma polêmica vitória por decisão unânime concedida ao pugilista australiano, ainda que não haja planos de mudar o resultado, informou a entidade.

A OMB respondeu, assim, a uma solicitação de uma agência do governo filipino para revisar o resultado da luta do último fim de semana depois que Pacquiao declarou que a decisão contrária a ele foi injusta.

A Junta do Esporte e do Lazer das Filipinas disse que fez a sua solicitação com o intuito de proteger a integridade do boxe, e mencionou possíveis erros do árbitro e dos juízes. Mas a OMB reiterou que só haverá esperança de revogar a decisão dos juízes se ficar provado que houve fraude.