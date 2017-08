‘Olimpíada Caipira’ terá união de 5 municípios

Foto: Divulgação

Os Jogos Abertos do Interior, enfim, têm data e local para acontecer. A SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo) oficializou nesta terça-feira cinco cidades da região do ABC Paulista como sedes conjuntas da 81ª edição da competição multiesportiva. As provas e jogos ocorrerão de 15 a 25 de novembro em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.

Em princípio, Sorocaba sediaria os Jogos Abertos, mas desistiu no final do ano passado por contenção de despesas e, desde então, havia uma incerteza sobre onde a “Olimpíada Caipira” poderia ser realizada. Em 2016, os Jogos Abertos reuniram mais de 15 mil atletas de 200 cidades, delegação maior até que a Olimpíada do Rio, que teve 12,5 mil competidores de 206 países.

Neste ano, Americana sediou os Jogos Regionais e classificou 11 modalidades para os Jogos Abertos. As equipes de biribol, malha, basquete feminino Sub-21, basquete masculino livre e ginástica artística feminino, que se sagraram campeãs, vão disputar a 1ª Divisão.