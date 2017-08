Obras iniciadas em 2014 vão finalizar o novo paddock de Interlagos para Fórmula 1

A Fórmula 1 vai encontrar mais mudanças em Interlagos em 2017 além das medidas de segurança na pista. O pacote de revitalização do autódromo, iniciado em 2014, entregará em outubro obras de atualização na parte elétrica, do ar-condicionado e a liberação do segundo andar dos prédios do paddock e dos boxes para a utilização de convidados.

Segundo o presidente da SPObras, Vitor Aly, cerca de um mês antes da corrida os trabalhos estarão concluídos. O investimento nesta etapa de obras é de cerca de R$ 14 milhões. “Ano que vem terminamos a requalificação do autódromo, com a cobertura do paddock e a elevação do teto dos boxes”, disse Aly.

O Estado visitou o autódromo na última semana e acompanhou o andamento das obras. O novo espaço a ser entregue dentro de dois meses será destinado ao uso de convidados e VIPs, e não para as equipes, que utilizam apenas o piso inferior. Os dois prédios são interligados por passarelas. No ano passado, segundo a organização do GP, o local foi utilizado apenas parcialmente.